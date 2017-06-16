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Askeri öğrenciyken tutuklanan oğlu için yürüyor: Bu çocukların suçu neydi?


 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Veysel Kılıç adlı yurttaş, Hava Harp Okulu öğrencisiyken tutuklanan oğlu için özgürlük istiyor.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’tan 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

CHP bunun üzerine ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almış, yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun önderliğindeki yürüyüşün 25 günün ardından İstanbul’da son bulması bekleniyor.

Bu yürüyüşe katılan yurttaşlardan biri de Rizeli dört çocuk babası Veysel Kılıç. Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü’ne götürülmüş. Halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

Yürüyüşün ilk gününde Atatürk resmi ve oğlunun fotoğrafını taşırken Kılıçdaroğlu’nun yanında görüntülenen Kılıç, neden bu uzun yürüyüşe katıldığını şöyle anlattı: “Ülkemizde adalet istiyorum. Şu çocukların suçu neydi? Bir kısmı çıktı, 262’si Silivri Cezaevi’nde. ‘Plansız tatbikata gidiyoruz’ dediler, aldılar, götürdüler. Benim çocuğum Boğaz Köprüsü’ndeydi. Şu anda iddianame bekliyoruz. 11 ay doldu. Adalet, bunun neresinde? Biz anneler, babalar olarak gözlerimizden yaş değil; kan akıyor. Ramazan orucumuz bize haram olmuş. Bu çocukların suçu var mı? Bıraksanız ne olurdu?” 

‘O saraya gireceğim’

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek için ‘Ak Saray’a da gittiğini belirten Kılıç, şöyle devam etti: “Ben cumhurbaşkanımızın sarayının kapısından polisle kaldırıldım. Şu, mucize bir olaydır. Ben oradan polisle kaldırılıyorum, bugün bu çocukları dünya izliyor dünya. Hani bir laf var ya ‘Kapıdan kovduk, bacadan girdi’, ben şanlı Türk bayrağımla o saraya gireceğim. Alnım ak, başım dik; o saraya gireceğim. Buna inanıyorum. Adaleti sağlayacağız ve o saraya gireceğiz inşallah.”

‘Ülkemde özgür yaşamak istiyorum’

Kılıç’ın elinde tuttuğu pankartta şunlar yazılı: “Ben oğlumu istiyorum. Sizin bağımsız, tarafsız dediğiniz adalete inanmıyorum. Ben ülkemde özgür yaşamak istiyorum. Türkiye’mi seviyorum. Bu askeri öğrencilerin suçsuz olduğuna ben inandığım gibi Türkiye’nin 80 milyon insanı da inanıyor. Ankara’ya bir sorum olacak. Bu çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı bunlar bir akşam cezaevinde kalır mıydı? El cevap, kalmazdı.”

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