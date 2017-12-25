Askeri miğferle darp eden başçavuş ifadesini değiştirmiş: Zaten değiştirecektim

Bursa’nın Gemlik ilçesinde er Gökhan Kılıç’ın başçavuş Osman Hancı tarafından başına miğferle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Hancı’nın ifadesini değiştirdiği ortaya çıktı.

Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda başçavuş Osman Hancı’nın nöbette telefonla konuştuğu gerekçesiyle 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’ın 7 Ekim’de miğferle başına vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilmişti.

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Hancı, askerin kafasına arkadaşının attığı narın gelmiş olabileceğini öne sürmüştü.

‘Geçmiş olsun’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre Kılıç’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Gemlik başsavcılığı, taburdaki subay ve erbaşların ifadesini aldı.

Tabur Komutanı Mustafa Savaşçı, ilk başta kendisine “Nöbette bir asker düşüp yaralandı” diye bilgi verildiğini ve Kılıç’ı hastaneye kaldırdıklarını anlattı.

Gece Kılıç’ın ailesinin hastaneye geldiğini ifade eden Savaşçı, ertesi sabah başçavuş Osman Hancı’nın hastanede aileye “Geçmiş olsun” dediğini belirtti.

Bu sırada Hancı’nın aileye, bilinenden farklı şekilde olayı anlattığını belirten Savaşçı, şunları söyledi: “Gökhan’ı telefonda konuşurken gördüğünü, erin panikle telaş yaptığını, tüfeğin ucundaki kompozit başlığı hafifçe kafasına dokundurup uyardığını, dönüp baktığında Gökhan’ın düşmüş olduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini anlattı.”

Tabura dönünce tanık er Ahmet Kızılcan’ı çağırıp olayı anlattırdığını kaydeden Savaşçı, “Er bana, Osman başçavuş gittikten sonra Gökhan’ın ‘Kompozit başlıkla kafama vurdu’ dediğini anlattı. Bu anlatımdan sonra işin adli boyutu olabilir diyerek, nöbetçi savcıya haber verildi. O ana kadar askerin nöbette düşmesi sonucu yaralandığını biliyorduk” dedi.

Yarbay Kadir Çelik, ifadesinde, Kılıç’ın yaralandığı gece tanık er Kızılcan ve Başçavuş Hancı’nın ifadesini aldıklarını belirterek, “Geceki ifadelerde hiçbir asker bize Osman başçavuşun kompozit başlıkla vurduğuna ilişkin bir şey söylemedi” dedi.

‘Zaten değiştirecektim, onunla ilgisi yok’

Ertesi gün Kızılcan ve Hancı’nın ifade değiştirmek amacıyla geldiğini anlatan Çelik, şöyle devam etti: “Kızılcan ikinci ifadesinde, olay yerinden Hancı gittikten sonra Gökhan’ın ‘Başçavuş kompozit başlıkla kafama vurdu’ dediğini ifade etti. Ben kendisine ‘Neden akşam söylemedin? Sana baskı mı var?’ diye sordum. ‘Böyle bir baskı yok’ dedi. Sonrasında Hancı’nın ek ifadesini aldık. O da askeri telefonla konuşurken gördüğünü, başlığının başında olmadığını, silahın ucunda olduğunu, uyarı maksadıyla kafasına dokundurduğunu beyan etti. Başçavuşa ‘Neden ifadeni değiştiriyorsun? Er Kızılcan ifadesini değiştirmek istediği için mi’ diye sordum. O da ‘Zaten değiştirecektim, onunla ilgisi yok’ dedi.”

‘Ciddi olacağını anlayınca…’

Çekindiği ve korktuğu için ilk ifadesinde olayı anlatmadığını belirten Kızılcan ise “Gökhan’ın kötü olacağını düşünmemiştim. Olayın ciddi olacağını anlayınca ertesi gün ‘İfademe ekleme yapmak istiyorum’ dedim” diye konuştu.

Kızılcan, Hancı’nın savunduğunun aksine, nöbette başlıklarının silahın ucunda değil, kafalarında olduğunu kaydetti.

Kılıç ailesinin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Komutanların hatadan dönmüş olması sevindiricidir. Ancak bu hataya baştan meydan vermeleri başlı başına bir skandal. Artık davanın açılıp failin ceza almasını istiyoruz” dedi.