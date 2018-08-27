Askeri lisede ‘Game of Thrones izletme’ davası: İhraç edilen subaya dönüş yolu

İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde İngilizce derslerinde ‘Game Of Thrones’ dizisini göstererek ‘çocuğa müstehcen yayın izletme’ suçuyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen yüzbaşı İskender Gülbahar’a mesleğe dönüş yolunu açtı.

‘Çocuğa müstehcen yayın izletme’ suçuyla TSK’dan ihraç edilen dört subay beraat etmişti. 2011 yılında yaşanan olayda subayların ihracına karar veren hakimler ‘FETÖ’nün askeri yargı yapılanması’ kapsamında yargılanıyor.

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Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, Gülbahar dışındaki üç subay emekliliklerini daha önceden istedikleri için ihraç kararı onlar açısından ‘yok hükmünde’ oldu.

Uzun süren işsizlik dönemi sonunda özel bir üniversitenin yabancı diller bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Gülbahar, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Dilekçesinde, ‘meslek hayatı boyunca 20’nin üzerinde takdirnameye sahip olduğunu, ihraç işleminin Anayasa’nın ölçülülük ilkesine uymadığını, ‘eşitlik ilkesi, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi ve çalışma hakkının ihlal edildiğini’ belirtti.

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Anayasa Mahkemesi 2016’da verdiği emsal niteliğindeki bir kararla Gülbahar’ın TSK’dan ihraç edilmesiyle ilgili ‘bariz takdir hatası’ dedi ve ‘adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine’ hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu kararla İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne TSK’dan ihracın iptali için dava açıldı. Dava geçen hafta sonuçlandı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, kararında İskender Gülbahar’ın TSK’dan çıkarılması gerektiğini ileri sürmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

‘Dava konusu ayırma işleminde birey ile kamu yararı dengesinin gözetilmediği, ölçülülük ilkesine uyulmadığı ve takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna varıldığını’ belirten mahkeme, Gülbahar hakkındaki ihraç kararını iptal etti. Milli Savunma Bakanlığı kararı bir ay içinde temyiz etmezse karar kesinleşecek ve İskender Gülbahar TSK’ya geri dönebilecek.

Ne olmuştu?

2011 yılında okulun yabancı diller bölümü, Harp Okulları’na gitmeye hazırlanan son sınıf öğrencilerine, ‘Game Of Thrones‘ dizisini izletmeye karar verdi. 10 bölümden oluşan ilk sezonu izleyen öğrenciler, çeviri ve benzeri çalışmalar yaptı.

Balıkesir’deki Okullar Komutanlığı’na gönderilen isimsiz şikayet mektubunda, son sınıfta okuyan bir öğrencinin velisi olduğunu iddia eden bir kişi, izlettirilen dizinin ‘çarpık ve sapık’ ilişkiler içerdiğini iddia etti. İhbar mektubunda dizinin Türkleri ‘barbar ve sapık’ dinsel törenleri olan bir kavim olarak tanıttığını öne sürdü.

Üç subay emekli, bir subay atıldı, asteğmen terhis oldu

O dönemde lisenin yabancı diller bölüm başkanı olan Albay A.D., Öğretmen Albay Ü.K., öğretmen yarbay S.R.M. ve öğretmen yüzbaşı İ.G. ile öğretmen asteğmen E.Ö. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma safhasında üç subay emekli olurken, bir subay ordudan atıldı, öğretmen asteğmen ise terhis oldu. Eski subayların TSK ile ilişkileri kesildiği için, soruşturmayı yürüten askeri savcı, dosyayı sivil savcıya gönderdi.

183 öğrenci mağdur olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların 18 yaşından küçük öğrencilere, ders adı altında müstehcen görüntüler izletip müstehcenlik suçunu işledikleri savunularak, ‘çocuğa müstehcen yayın izletme’ suçundan beş ila on yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Öğrenciler, diziyi İngilizcelerini geliştirmek amacıyla izlediklerini belirterek kimseden şikayetçi olmadıklarını söyledi: “Diziyi İngilizce pratiğimizi geliştirmek için izledik. İzlediğimiz dizide +13 ibaresi vardı. Biz de diziyi izlerken 18 yaşındaydık, kimseden şikayetçi ve davacı değilim.”

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Game of Thrones’ gerekçesiyle ihraç edilen Yüzbaşı İskender Gülbahar’a Anayasa Mahkemesi (AYM) yeniden yargılanma yolunu açtı.