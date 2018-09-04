Askeri kulis: Hatay’a yapılan sevkiyat, göçü Suriye’de durdurmak için

Suriye ordusunun beklenen İdlib operasyonu öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınıra yönelik başlattığı silah sevkiyatının amacının, başlayacak olası göç dalgasının Türkiye’ye ulaşmadan Suriye içindeki sivil yerleşim kamplarında kontrol altına alınması olduğu öne sürülüyor.

Suriye’de Esad karşıtı silahlı grupların elinde tuttuğu son vilayet olan İdlib’e yönelik önümüzdeki günlerde Suriye ordusu Rusya ile İran’ın desteğinde kapsamlı bir operasyona hazırlanıyor. İdlib’de sayıları 2 milyona yaklaşan sivillerin güvenliği ve Türkiye yönelik yeni bir göç dalgasının tetiklenme ihtimali son günlerde uluslararası toplumun en önemli gerilim noktalarından biri. Yapılacak olası orantısız bir müdahaleye Batılı ülkelerin müdahale ihtimali gerilimin ikinci ayağını oluşturuyor. Rusya ve İran’la varılan anlaşma uyarınca İdlib’de 12 askeri gözlem noktasında konuşlu olan TSK’nın hareketlenecek Suriye ordusu ile burun buruna olması da endişeleri artırıyor.

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Geçtiğimiz günlerde 12 gözlem noktasına sıkı bir takviye yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’daki sınır bölgelerine yönelik Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yoğun sevkiyata başladı.

Hürriyet’in genelkurmay muhabiri Uğur Ergan’ın haberine göre, bölgeye gönderilen tankların amacı göçe karşı önlem almak. Bu kapsalda TSK unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak. Bunun için bölgede bulunan Atme Kampı’nın yeni göç dalgasına hazır olması için genişletme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Türk birliklerine sığınmaya çalışan göçmenlere yönelik radikal unsurlar veya rejim güçlerinden bir müdahale olması halinde, bunlara da anında misliyle karşılık verileceği bildirildi.

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Sevkiyatta neler var

Bölgeye yoğun şekilde gönderilen zırhlı paletli araçlar arasında modernize edilmiş M-60 tanklarının olması dikkat çekiyor. Bu tanklar yeni iklimlendirme (özel klima donanımı) sistemiyle bölge koşullarına uygun zırhlı araçlar arasında yer alıyor. Tanklarda göç hareketliliğini gözlemede faydalanılacak yakın mesafe gözetleme sistemi de bulunuyor. Tanklar ayrıca füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahipler.