‘Askeri casusluk’ iddiasıyla yargılanan gazeteciler ilk kez hakim karşısına çıktı

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Dihaber’in muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘örgüte üye olma’ iddialarından 45’er yıl hapis cezası istenen ikiliden Alayumat’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Akman’ın ise tutuksuz yargılanması sürecek.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, suçlamalara gerekçe olarak gazetecilerin çektiği fotoğraflar gösterildi.

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Savcı, istinat edilen suçlamaların mahiyetini ve dosyadaki durumu göz önünde bulundurarak, Alayumat’ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti gazetecilerin beraat talebini reddederek, dava konusu fotoğrafların devletin kamu ve kurumları için bir tehdit oluşturup oluşturmadığının öğrenilmesi için ilgili kurumlara yazı yazılmasına, gazeteci Alayumat’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.