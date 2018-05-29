Askeri aracın ezdiği yaşlı kadının can verdiği an kamerada

Diyarbakır’da zırhlı askeri aracın ezerek öldürdüğü 85 yaşındaki Pakize Hazar’ın hayatını kaybettiği an kameraya yansıdı.

Olay, 14 Haziran 2017’de Lice ilçesindeki Mümin Ağa Caddesi’nde meydana geldi. Hazar, yaşlılık aylığını almak için PTT’ye giderken askeri zırhlı aracın önünden geçti.

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Bu sırada 26 yaşındaki uzman çavuş S.K.’nın idaresindeki araç hareket etti. Yaşlı kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından S.K.’ya ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası talep edildi. S.K. hiç tutuklanmadı.

İki rapor sanığı, bir rapor kadını suçluyor

İddianameye giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre S.K. olayda kusurlu, Hazar ise kusursuz. Lice Jandarma Komutanlığı’nın raporunda da S.K.’nın kusursuz, yaşlı kadın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla tam kusurlu olduğu savunuldu.

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Hazar ailesinin itirazı üzerine Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda da Hazar’ın araç şoförü S.K.’nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek zırhlı araç sürücüsü S.K.’nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi.

‘Kör noktadaydı’

Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada geçen şubatta ifade veren S.K., araç hareket ettiği sırada Hazar’ı görmediğini belirterek şunları söyledi: “Çarptığım sırada kör noktada bulunuyordu. Ben şahsı görmedim. Daha sonra askerin bana ‘Dur’ ihtarı yapması üzerine durdum. O tarihte olayın olduğu yer trafiğe kapalı değildi. Olay bir kazaydı. Suç işleme kastım ve kusurum yoktur. Ben de olaydan dolayı üzüntülüyüm.”

Olay kamerada

Mahkemenin talebi üzerine olay yerini gören güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde, elinde baston bulunan yaşlı kadın PTT şubesinin önünde park halindeki aracın önünden geçmeye çalışıyor. Bu sırada araç hareket ediyor. Aracın Hazar’a çarpacağını fark eden bir vatandaş, sürücüye elleriyle işaret ederek içindekileri uyarmaya çalışıyor. Ancak araç Pakize Hazar’ın üzerinden geçiyor.

Davanın son celsesinde tanık olarak dinlenen Hazar’ın 75 yaşındaki kardeşi Hasret Yaşarer, olay anında PTT şubesi civarındaki tüm yolların trafiğe kapalı olduğunu söyledi. Duruşma eksiklerin tamamlanması için ertelendi.