Askere giden işçiye alacaklarını ödemeyen Medical Park Hastanesi’ne iflas takibi

KEMAL GÖKTAŞ

Gaziantep’te Medical Park Hastanesi’nde çalışan bir işçi, askere giderken alacaklarını ödemediği için hastaneye karşı iflas takibi yaptı.

Mehmet Alagöz isimli işçi, askere giderken yasal olarak kendisine ödenmesi gereken kıdem tazminatı, yıllık izin ve ödenmeyen resmi tatil ücret alacaklarının ödenmesini istedi. Hastane yönetimi ise ödemeyi reddederek işçiden önce arabulucuya başvurmasını istedi. Bunun üzerine Alagöz’ün avukatı Kemal Vuraldoğan, alacak takiplerinde pek kullanılmayan bir yola gitti ve hastaneyi işleten Sentez Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi aleyhine iflas takibi yaptı. Batman İcra Dairesi’nden şirkete gönderilen ‘iflas yolu ile adi takipte ödeme emri’nde işçinin toplam 10 bin 198 lira tutan alacağının ödenmesi istenerek şöyle dendi: “Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait hesaba yatırmanız, bu süre içinde borcunuz olmadığına veya iflasa tabi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz, aynı süre içinde borç ödenmediği taktirde alacaklının Ticaret Mahkemesinden İflas Kararı isteyebileceği ihtar olunur.”

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‘Mahkeme iflasa karar verebilir’

Avukat Vuruldoğan, şirkete gönderdiği yazıda da şu ifadeleri kullandı: “Sentez Sağlık Hizmetleri A. Ş. aleyhinde Batman İcra Müdürlüğünün 2020/2007 sayılı dosyası ile iflas takibi açılmıştır. Ödeme yapılmaması halinde Batman Ticaret Mahkemesinden anılan şirketin iflası istenecektir. Mahkeme borcun varlığını ve ödenmediğini tespit ederse şirketinizin iflasına karar verecektir. Mahkeme borcun olmadığına kanaat getirir ise davayı reddedecektir. Anılan şirket aynı zamanda borsada işlem gören MLP Sağlık Hizmetleri A. Ş.’nin bağlı ortaklığı olduğu için yatırımcıların zarar görmemesi temin etme amacıyla konu hakkında Borsa İstanbul A. Ş. ve KAP’a tarafımızdan bilgi verilecektir.”