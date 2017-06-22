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Asker zehirlenmeleriyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 10’a yükseldi


Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda geçen cumartesi günü hastaneye kaldırılan 731 askerin yemekten zehirlenmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada tutuklananların sayısı 10’a yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 kişiden 25’i dün adliyeye sevk edilmiş, Rota Yemekçilik’in genel müdürü A.T. ve Manisa sorumlusu V.A.G.’nin de aralarında olduğu altı kişi tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre 23 kişilik ikinci grupta yer alan askerlerin tamamı, savcılıktaki ifadelerinin ardından bugün serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen sekiz şüpheliden şirketin satın alma müdürü M.A.’nın da aralarında olduğu dört kişi tutuklandı. Dört kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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