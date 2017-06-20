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Asker zehirlenmelerinin odağı: Rota Yemekçilik dört yılda 70 kat büyümüş


 

Manisa’da yüzlerce askerin zehirlenmesinin ardından gündeme gelen Rota Yemekçilik dört yılda 70 kat büyüdü.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre 2013 yılında Diyarbakır’da Veysi Avşar tarafından kurulan Rota Yemekçilik, aynı yıl Ova Toplu Yemek Üretim şirketiyle birleşerek 2014’te sermayesini 2 milyon liraya yükseltti.

Maliye Bakanlığı verilerine göre 21 Aralık 2015’te sermayesi 5 milyon liraya çıkan şirket, aynı yıl 10.9 milyon liralık yemek hazırlama ve dağıtım işi sözleşmesi imzaladı. 2016’da yapılan adres değişikliğinin ardından şirketin bu yılki sermayesi 7 milyon liraya çıktı.

Şirketin adresinde Eren Tabldot var

Öte yandan şirketin internet sitesinde yer alan adres ise, Eren Tabldot ile aynı. 2008’de Tuba Avşar ile Suna Avşar tarafından kurulan Avşaroğulları şirketine dayanan Eren Tabldot’un yönetimine Veysi Avşar 2014’te girdi. Aynı yıl sermayesi 2 milyon 10 bin liraya çıkarılan şirketin yönetimine Ali Osman Avşar da girdi. 2016’da 5 milyon liraya çıkarılan sermaye, 2017’de 7 milyon liraya çıkarıldı. İlk iki sermaye artırımından önce şirketin adresi değiştirildi.

Ancak Rota Yemekçilik’in yeni adresinde Eren AŞ unvanı bulunuyor.

Manisa’ya 16 Temmuz’dan beri yemek veriliyor

Rota Yemekçilik’in internet sitesinde yer verilen referanslar içinde Şişli Etfal, Zekai Tahir Burak Kadın ve Doğum, Ankara Eğitim ve Araştırma hastanesi bulunuyor.

Şirketteki yetkililer ise, zehirlenme vakalarının yaşandığı Manisa’daki askerlere 16 Temmuz 2016’dan itibaren yemek dağıtmaya başladıklarını belirterek, daha geniş açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.

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