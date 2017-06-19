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AKP’li vekil ‘çözdü’: Manisa 40 derece, asker zehirlenmeleri münferit


 

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa’daki asker zehirlenmelerini ‘hava sıcaklığı’na bağladı.

Fotoğraflar: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

‘Münferit olay’

Fotoğraf: DHA

TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada, Manisa’da bir ay içinde dört kez yaşanan asker zehirlenmeleri için “Münferit bir olay” diyen Berber şöyle devam etti: “Bu şekilde münferit olaylar üzerinden, sanki Türkiye’deki bütün askerî birliklerde ve Türkiye’deki bütün kamu kurumlarında… Yıllardır Millî Eğitim Bakanlığının taşımalı eğitim yapılan yerlerinde de aynı şekilde yemek hizmeti veriliyor, duydunuz mu şimdiye kadar.”

‘Hiçbir şey yemeseniz de hasta olursunuz’

Manisa’da hava sıcaklığının 40 derece olduğunu vurgulayan AKP’li vekil “Ben 40 derecede askerlik yaptım Tuzla Piyade Okulunda, ne demek olduğunu biliyorum. Hiçbir şey yemeseniz de o gün akşam hasta olursunuz” dedi.

‘Yaşamadığınız için bilmiyorsunuz

Berber, kendisine itiraz eden CHP’li vekillere ise “Evet, olursunuz. Tabii, yaşamadığınız için bilmiyorsunuz” diye karşılık verdi.

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