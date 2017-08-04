Asker uğurlaması değil, magandalık: Beş yaşındaki çocuk gözünü kaybedebilir

İstanbul’un Eyüp ilçesinde asker uğurlaması adı altına şehir magandalığı yapan kişiler, pompalı tüfekle açtıkları ateş sonucu beş yaşındaki bir çocuğun gözünü kaybetme riskine yol açtı.

Önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Karadolap Mahallesi’ndeki parkta toplanan grupta yer alan M.K. ve Ö.A. isimli saldırganlar zaman zaman havaya ateş açtı.

Reklam

Asker uğurlamasının ardından grup dağılırken, M.K. çocuklarla dolu oyun alanının yanından geçerken pompalı tüfekle yere ateş etti. Bunun sonucunda bankta oturan biri çocuk beş kişi yaralandı.

Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, beş yaşındaki Yıldızsu Unus’un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

‘Torunumun durumu iyi değil’

DHA’a konuşan Yıldızsu’nun anneannesi Meryem Kaya, torunu kucağındayken gerçekleştiğini belirttiği olayı şöyle anlattı: “Asker kutlaması saat 20.00’da başladı. İki saat sürdü. Asker eğlencesi tamamen bitti. Gençler dağılmaya başladı. Bitmesiyle bizim kalkmamız bir olacaktı. O anda silah patladı, tam önümde oldu. Torunumun durumu iyi değil. Gözünü yüzde 80-90 kaybetme olasığı var. Doktorla konuştuk, öyle söyledi. Saçmalardan birini çıkardılar diğeri gözünün içinde. Bir ameliyat geçirdi, belki 10 ameliyat geçirebilir diyor.”

Yakalanarak gözaltına alınan saldırganlar M.K. ile Ö.A. tutuklandı.