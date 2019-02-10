Asker uğurlama kavgasına müdahale eden ekipler taşlandı: Altı polis hastanelik

İzmit’te, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale eden polislerden altısı taş ve sopalı saldırıda yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak’ta meydana geldi. Asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerin polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine takviye ekipler ve çevik kuvvet sevk edildi.

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Polise saldıran kişilerin akrabalarının da kavgaya dahil olması sonucu olay büyüdü, altı polis yaralandı, yedi kişi gözaltına alındı.

Yaralanan altı polis çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.