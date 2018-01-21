Asker Suriye’ye 30 kilometre ilerleyecek: Afrin kent merkezinin güneyine iniliyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin harekatıyla 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Yıldırım İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde medya mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının gündemini Zeytin Dalı Harekatı’ydı.

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Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Yıldırım saat 11.05 itibariyle askerlerin sınırı geçtiğini aktararak Afrin’de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirtti.

Harekat başlamadan önce diplomatik tüm görüşmeler yapıldığını söyleyen başbakan “Zeytin Dalı Harekatı dört safhada yapılacak, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacak” dedi. 30 kilometre derinlik, askerlerin Afrin ilçe merkezinin güneyine kadar ineceğini gösteriyor.

“Harekat çok seri şekilde yapılacaktır” diyen Yıldırım, “Teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” uyarısında bulundu.

Yıldırım, harekata katılan Özgür Suriye Ordusu milisleri için de, “Gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar” dedi.

Başbakan, harekatta kullanılan malzemelerin büyük oranda yerli ve milli silahlar olduğunu da sözlerine ekledi.