‘Asker selamı’ nedeniyle Fransa, UEFA’dan Türkiye’ye ceza vermesini istedi

A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasının ardından futbolcuların maç bitiminde ‘asker selamı’ vermesi üstüne Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA’dan Türkiye’ye yaptırım uygulamasını talep etti.
‘Asker selamı’nın ‘sporun ruhuna aykırı’ olduğunu belirten Maracineanu, Twitter’dan “UEFA’dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum” mesajını paylaştı.
Milli takımı oyuncularının dün akşam gol sevinci sırasında ‘asker selamı’ vermesi yayıncı kuruluş tarafından gösterilmemişti.