Asker sandıklarından Muharrem İnce açık ara birinci çıktı: Yüzde 65

24 Haziran seçimlerinde Ankara’da asker lojmanlarındaki sandıklardan Muharrem İnce ve CHP açık ara birinci sırada çıktı.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre, Çankaya’daki Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarına yakın olan 1010-1028 numaralı sandıklardan çıkan sonuçlar askerlerin seçimlerdeki tercihlerine çok yakın olarak değerlendiriliyor.

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Milletvekilliği seçiminde AKP asker sandıklarındaki oyların yüzde 13.52’sini, MHP, 8.22’isini, CHP yüzde 47’sini aldı. Aynı sandıklardan İYİ Parti’ye yüzde 25.11 oy çıkarken HDP’nin oranı yüzde 3.82’de kaldı. Asker sandıklarında CHP ve MHP’nin oyları geçen seçime göre düşüş gösterdi. Bir önceki seçimde CHP , aynı sandıklardan yüzde 51 düzeyinde oy almıştı. Geçen seçimlerde 1888 oy alan MHP’ye bu kez 501 oy çıktı.

Cumhurbaşkanlığı için aynı sandıklarda yapılan sayıma göre Muharrem İnce, oylardan 4 bin 18’ini, yani yüzde 65.12’sini aldı. Aynı sandıklardan Erdoğan’a yüzde 19.82, Meral Akşener’e yüzde 13.68 oy çıktı. İnce rakiplerine açık ara fark atarken partisi CHP’den de yüzde 18 fazla oy aldı.