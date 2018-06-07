Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan’la anlaşmanın durdurulduğunu yerel gazetecilerle buluşmasında açıkladı.

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Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz ‘FETÖ’ şüphelisi asker Türkiye’nin ısrarına rağmen iade edilmemiş, tümü serbest bırakılmıştı.

Dışişleri bakanı, Yunanistan’ın darbelerden çok çektiğini, Yunan hükümetinin de askerlerle ilgili sorunu çözmek istediğini ancak aynı zamanda batıdan çok ciddi baskının olduğunu kaydetti.

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Çavuşoğlu, Yunan yargıçlara da batıdan ciddi baskı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği’yle (AB) bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan’a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Yunan yargısı, hükümetin itirazlarına rağmen askerlerden birine iltica vererek diğerlerinin de iltica etmesinin önünü açmıştı.