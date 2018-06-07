Diken

Yaramazlara biraz batar!

Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çavuşoğlu, Yunanistan’la anlaşmanın durdurulduğunu yerel gazetecilerle buluşmasında açıkladı.

Reklam

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz ‘FETÖ’ şüphelisi asker Türkiye’nin ısrarına rağmen iade edilmemiş, tümü serbest bırakılmıştı.

Dışişleri bakanı, Yunanistan’ın darbelerden çok çektiğini, Yunan hükümetinin de askerlerle ilgili sorunu çözmek istediğini ancak aynı zamanda batıdan çok ciddi baskının olduğunu kaydetti.

Reklam

Çavuşoğlu, Yunan yargıçlara da batıdan ciddi baskı olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği’yle (AB) bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan’a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Yunan yargısı, hükümetin itirazlarına rağmen askerlerden birine iltica vererek diğerlerinin de iltica etmesinin önünü açmıştı.

Bozdağ’ın sözleri Atina’yı ayağa kaldırdı: Türkiye askerleri kaçıracak mı!

Tutuklu kalmadı: Yunanistan’da dört ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha serbest

Yunanistan, Türkiye’den kaçan askerlerden birine iltica hakkı tanıdı

Kritik karar bekleniyor: Yunanistan’da bir ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha eve nakledildi

Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı

Üçüncü ret: Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor

Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurdu ve gözaltına aldı

Yunanistan sekiz askeri ‘ne olursa olsun’ iade etmeyecek: İade başka, iltica başka

Ankara’nın tepkisinden sonra: Yunan hükümeti ‘iltica kararı’na itiraz edecek

Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı

Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi

SON HABERLER

Erdoğan hem ‘Ekonomide efsaneyiz’ dedi, hem yastık altındakileri rica etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomi performansıyla dünya çapında bir efsane olduğunu öne sürdükten sonra kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunun” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...