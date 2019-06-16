Diken

Yaramazlara biraz batar!

Asker İdlib’de ilk ateşi açtı: Gözlem üssüne saldırıya, TSK’dan ağır silahlarla karşılık

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun İdlib’de kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden TSK’nın kontrolündeki 9 numaralı gözlem noktasına yönelik yapılan havan topu atışına ağır silahlarla karşılık verildiğini açıkladı.

İdlib’de 12 gözlem noktası bulunan TSK böylece ilk kez ateş açmış oldu.

Reklam

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu)

Dokuz numaralı gözlem noktası İdlib’in doğusundaki Suman bölgesinde yer alıyor. Saldırıda personel zayiatı olmadığını belirten bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir.”

TSK’nın 10 numaralı gözlem noktasına 13 Haziran’da 35 havan atışı yapılmış, üç asker hafif yaralanmıştı.

Dışişleri’ne göre İdlib’de ateşkes sağlanmadı: Rusya’nın baskı kurması lazım

Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

İdlib’de TSK’ya 35 havan atışı: Üç asker hafif yaralandı

SON HABERLER

Demirağ’ın tahliye gerekçesi: Cezaevlerinde yer yok

Geçtiğimiz ay uğradığı ‘beyzbol sopalı’ saldırıdan sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği bildiriliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...