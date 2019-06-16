Asker İdlib’de ilk ateşi açtı: Gözlem üssüne saldırıya, TSK’dan ağır silahlarla karşılık

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun İdlib’de kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden TSK’nın kontrolündeki 9 numaralı gözlem noktasına yönelik yapılan havan topu atışına ağır silahlarla karşılık verildiğini açıkladı.

İdlib’de 12 gözlem noktası bulunan TSK böylece ilk kez ateş açmış oldu.

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TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu)

Dokuz numaralı gözlem noktası İdlib’in doğusundaki Suman bölgesinde yer alıyor. Saldırıda personel zayiatı olmadığını belirten bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir.”

TSK’nın 10 numaralı gözlem noktasına 13 Haziran’da 35 havan atışı yapılmış, üç asker hafif yaralanmıştı.