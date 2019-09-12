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Yaramazlara biraz batar!

Asker eşleri ve Türk kadınlarına hakaret eden şüpheliye gözaltı

İstanbul’da hayatını kaybeden askerlerin eşlerine ve Türk kadınlarına hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre ‘Bahoz Erdal’ adını kullanarak sosyal medyada bir video yayınlayan İ.H.S.’nin, videoda kadınlara ve terörle mücadelede hayatını kaybeden askerlere hakaret ettiği görülüyor.

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Ne zaman çekildiği bilinmeyen videonun internette viral olmasının ardından terörle mücadele ekipleri harekete geçerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Polis, dün Zeytinburnu ilçesinde giderek İ.H.S. ile operasyon sırasında PKK lehine sözler sarf edip polise hakaret ettiği belirtilen kız kardeşi H.K.S.’yi evinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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