Asker cenazesine katılan Erdoğan: Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız” dedi.

TSK unsurlarının Suriye’ye girdiği noktalardan Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusundaki Burseya dağında dün çıkan çatışmada piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan hayatını kaybetmişti.

Reklam

Asker için bugün memleketi Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene cumhurbaşkanının yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Törende askerin Türk bayrağa sarılı tabutunun yanında konuşan Erdoğan, Özalkan’ın harekat kapsamında verilen ‘ilk şehit’ olduğunu söyledi.

‘Soluk aldırmayız’

“Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak sizler bilemezsiniz” ayetini hatırlatan cumhurbaşkanı, ordunun ‘çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde’ olduğunu ifade etti.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehmetlerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir. Bu operasyonu milletimiz, ÖSO’yla birlikte kazanacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız. Yavrumuz attığı tweetlerle de adeta geleceği okudu. Adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini orada bildirdi. Bu millet güçlü. Biz evladımızın bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz.”

Özalkan, ‘şehit olması halinde ailesine verilecek para’yla okul yaptırılmasını istemiş, Twitter hesabına şu tweet’i sabitlemişti:

Biz Aşkı ,Vatan için canini verenlerden öğrendik — Musa ÖZALKAN (@MusaOzalkan) March 14, 2017

Askerin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ayaş ilçesinin Bayat köyüne defin için götürüldü.