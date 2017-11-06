Aşk ayağa düştü: 65 yaşındaki adam aracına malvarlığını yazarak eş arıyor!

Antalya’da 65 yaşındaki bir erkek aracının camına malvarlığını yazarak kendisine eş arıyor.

Taksi şoförü emeklisi 65 yaşındaki Bahtiyar D., 16 yıl önce eşinden boşandı. Evlilik programları da kaldırılınca ‘ortada kalan’ adam, kendisine eş bulmak için ‘farklı’ bir yöntem seçti.

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Aracına malvarlığını yazarak ‘yaşına uygun, Allah’tan korkan’ bir eş arayan Bahtiyar D., telefon numarasından kendisine ulaşılmasını istedi.

“Yalnızlık Allah’a mahsus” diyen Bahtiyar D., aradığı kadını şöyle tarif etti: “55-65 yaşları arasında, ahlaklı, gönlüne göre yaşamak isteyen, yemesine, içmesine, giyimine karışıp baskı yapmayacağım, helal süt emmiş bir eş arıyorum.”

Eşinin art niyetli olmaması ve yalan söylememesi gerektiğini anlatan Bahtiyar D., şunları kaydetti: “Onun istediği bir memlekette evi varsa orada da yaşayabilirim. Antalya’da kalmam için nedenim yok. İstediğim yere gidebilirim. Çok duygusal bir yapıya sahibim. Yaşım 65. Bugüne kadar hiç hastaneye gitmedim. Evlilik için arabama bu yazıyı yazdım. İnşallah hayırlı bir nasip gelir diye ümit ediyor, bekliyorum. Daha önceden benim durumumda olanlar televizyonlara çıkar kısmetlerini arardı, ben o treni kaçırdım. Ben de bu yöntemi buldum. İnşallah gönlümün sultanını bulurum.”

Üç oğlu ve bir kızı bulunan adam, evliliğine çocuklarının rıza gösterdiğini söyledi.