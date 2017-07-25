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Aşiyan’la ‘kaderleri ortak’ parklara bir bakış: Maçka, Fındıklı, Göztepe

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İstanbul’un son yeşil alanlarından Aşiyan Parkı’nda çok sayıda ağacın 800 metrelik Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı için işaretlenmesi, benzer durumda olan diğer parkları akıllara getirdi.

Fotoğraflar: DHA

Haftasonu Aşiyan Parkı’nın kapatılarak ağaçların işaretlendiği ortaya çıkmış, bunun füniküler hattı için yapıldığı, ağaçların kesilmeden başka bir yere taşınacağı iddia edilmişti.

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Uzmanlar, yeşil alanların kentte altyapı çalışmaları uğruna kamulaştırma bedelinden kaçınmak için feda edildiğini belirtiyor.

Maçka, Fındıklı ve Göztepe parkları da altyapı çalışmaları sebebiyle ‘şantiyeye’ çevrilmiş durumda. Habertürk’ten Can Mete’nin derlemesine göre, parklardaki durum şöyle:

Maçka Parkı’ndan 97 ağaç taşınacak

Fotoğraf: DHA

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı’nın giriş kapısı çitlerle çevrilmiş, Beşiktaş Vodafone Park’a bakan girişte işaretlenen ağaçlar tepki çekmişti.

138 bin 971 metrekare olan Maçka Parkı’nın 3 bin 500 metrekarelik alanındaki 97 ağaç taşınacak. İBB, çalışmalar tamamlandığında parkın tamamen eski haline döneceğini ve hiç yeşil alanın kaybolmayacağını belirtiyor. İBB’ye göre ağaçların bir kısmı Maçka Parkı’nın iç kesimlerine, bir kısmı da farklı alanlara dikilecek.

Fındıklı’da denizi dolduruyorlar

Kabataş İskelesi’nin kapatılmasıyla başlatılan ‘Martı Projesi’ çalışması kapsamında, Fındıklı Parkı ikiye ayrıldı ve parkın denize yakın kısmı yeşil örtülerle kapatıldı. Proje için denize monte edilen kazıklar parkın ucuna kadar geldi.

Çalışmalar tamamlandığında 20 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda bir alan deniz üstünde inşa edilmiş olacak.

Göztepe Parkı’na metro

Kadıköy Göztepe’de bulunan 60. Yıl Parkı toplam 10 bin metrakare alana sahip.

İçinde çocuk alanları, süs havuzu, gölet, yürüyüş yolları, meydan ve tenis kortu bulunan parktan metro projesi geçiyor. Parkın ortasında başlatılacak kazı çalışmalarıyla yer altına inşa edilecek projenin ilk istasyonu Göztepe parkında yer alacak.

Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı 13 kilometre uzunluğunda olacak ve 11 duraktan oluşacak.

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