Aşiyan Parkı son örneği: Kamusallaştırma bedeli verilmesin diye parklar feda ediliyor

İstanbul’un son yeşil alanlarından Aşiyan Parkı’nda çok sayıda ağacın 800 metrelik Hisarüstü-Aşiyan füniküler hattı için işaretlenmesi, kentte altyapı çalışmaları uğruna kamulaştırma bedelinden kaçınmak için yeşil alanların feda edildiğini gösterdi.

Haftasonu Aşiyan Parkı’nın kapatılarak ağaçların işaretlendiği ortaya çıkmış, bunun füniküler hattı için yapıldığı, ağaçların kesilmeden başka bir yere taşınacağı iddia edilmişti. Aşiyan Parkı benzer durumda olan Fulya, Maçka, Göztepe ve Fındıklı parklarını da akıllara getirdi.

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Habertürk’ten Can Mete’nin haberine göre, uzmanlar parkların toplu taşıma ve yol çalışmalarına feda edilmesinin temelinde yüklü kamulaştırma bedellerinden kaçışın olduğunu düşünüyor.

‘Boş alan bırakma çabası gösterilmiyor’

Konuda uzman isimlerin yorumları şöyle:

Mimarlık Tarihçisi Afife Batur: “Bu tür büyük projeler daha fikir aşamasındayken çok iyi hesaplanmalı. Sadece şehir planlamacılarının değil, çok sayıda uzmanın görüşüne başvurulmalı. Plan ve projeler kimse duymadan uygulamaya geçirildiği için tartışmalara yol açıyor. Şehirdeki bu tip yeşil alanları korumak gerekir. Kente ve doğaya daha az zarar verecek bir boş alan arama çabası gösterilmiyor. Oysa ki istimlak çalışmasına gidilebilirdi. Göztepe Parkı olsun, Aşiyan Parkı olsun hepsi kamulaştırma bedeli kaygısından kaynaklanmaktadır. Büyük ölçekli projelerde ağaçların sökülerek başka yere taşınacağı ve böylece yaşatılacağı söyleniyor. Duy da inanma!”

‘Parklara tecavüz etmeden proje geliştirilmeli’

Yüksek Mühendis-Mimar-Kent Bilimci Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp: “İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2 metrekare civarında. Gelişmiş ülkelerde 10 metrekare civarında. Zaten parmakla sayılacak kadar az ve depremde de toplanma ve kurtarma sağlayacak olan yeşil alanlar hiçbir şekilde hiçbir yapılaşmaya açılmamalı. Füniküler de olsa metro da olsa olmamalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi bu kamulaştırmaları yapmaya uygun, birçok ülkenin bütçesinin üstünde. Parklara tecavüz etmeden projeler geliştirilmeli. Abide-i Hürriyet Parkı yok edildi. Büyükşehir’in kendi arsasıydı. İstanbul Adalet Sarayı’nın bulunduğu yer park olarak kalmalıydı. Yeşil alanların yok edilmesi uzun vadede yaşam kalitesi ve güvenliği tehdit ediyor.”

‘Parklar şantiye alanı olarak kullanılıyor’

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman: “Göztepe, Aşiyan ve Fındıklı gibi parklar kent içinde boş kalmayı bir şekilde başarmış ender alanlardan. En büyük özellikleri de vatandaşlar tarafından oldukça sık şekilde kullanılması. Metro, füniküler gibi projeleri yaparken park ve bahçeleri sadece boş alan olarak görmek çok yanlış. Geçmişte boş alan olarak değerlendirilebilecek yerlerin tamamı imara açıldığı ve yapılaştığı için günümüzde bu tip ihtiyaçlar doğduğunda parklardan başka seçenek kalmıyor. Başka alanlarda kamulaştırma bedeli, hukuki süreçler ve anlaşmazlıklarla uğraşmaktansa ne yazık ki parklar şantiye alanı olarak kullanılıyor.”