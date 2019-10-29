Aşırı yağış yıkıma neden oldu; cezaevinden 150’yi aşkın mahkum kaçtı

Nijerya’nın Kogi eyaletinde, aşırı yağış nedeniyle bir cezaevinin bir kısmı yıkıldı. Cezaevinden 150’yi aşkın mahkum bu durumu fırsat bilerek kaçtı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Nijeryalı yetkililer, Lokoja kenti yakınlarındaki, güvenlik seviyesinin orta derecede olduğu cezaevinden kaçan mahkumlar için arama başlatıldığını açıkladı.

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Yetkililer, iki nehrin buluştuğu alan üzerinde kurulu olan Kogi eyaletinde sık sık sel felaketi yaşandığına dikkat çekerken insan hakları savunucuları ülkenin cezaevlerindeki koşulların çok kötü olduğuna dikkat çekiyor.

Geçen yıl haziran ayında da bir başka cezaevinden 180’i aşkın mahkum kaçmıştı.