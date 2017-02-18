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Aşırı sağcı Wilders, yine Faslıları hedef aldı: Sokakları tekinsiz hale getiren pislikler

İslam karşıtlığı ve Türkiye’nin AB üyeliğine muhalefetiyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, seçim kampanyasında bir kez daha Faslıları hedef aldı: “Hepsi değil belki ama Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hale getiren çok sayıda Faslı pislik var.”

Fotoğraf: Reuters

Wilders, kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en güçlü partisi konumundaki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri.

Hollandalı lidere daha önce Lahey mitinginde taraftarlarına yönelttiği “Hollanda’da daha mı çok yoksa daha mı az Faslı görmek istiyorsunuz?” diye sorduğu gerekçesiyle dava açılmış ve nefret söyleminden suçlu bulunmuş, ancak ceza almamıştı.

Soruya taraftarlarından ‘Daha az’ yanıtını alan Wilders, “Bunu ayarlayacağız” demişti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Rotterdam yakınlarındaki Spikenisse kasabasında taraftarlarına seslenen Wilders, “Bir kez daha söylüyorum. Hepsi değil belki ama Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hale getiren çok sayıda Faslı pislik var. Hollanda’yı tekrar kazanmak istiyorsanız, Hollanda’yı tekrar Hollandalılara verecek olan partiyi seçin” dedi.

Sınırları kapatma vaadi

15 Mart’ta parlamento seçimlerinin yapılacağı Hollanda’da PVV lideri Wilders, “Hollanda bizimdir, bizim kalacak” başlıklı seçim bildirgesini ‘İslamla mücadele’ üzerine kurmuştu.

Wilders, Hollanda’daki bütün cami ve İslami okulları kapatma, kamusal alanda başörtüsü ve diğer İslami simgelerle Kuran’ı yasaklama sözü vermişti.

PVV’nin seçim bildirgesinde, sınırların kapatılacağı vaadi yer almıştı.

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