Aşırı sağcı Wilders ‘başbakan olursa’ Amsterdam, ‘cumhuriyetini’ ilan edecek

Amsterdam Belediyesi, Avrupa’nın popülist siyasetçilerinden Geert Wilders’ın bakan olması halinde ‘cumhuriyetini’ ilan edecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısı Kajsa Ollongren, aşırı sağcı Wilders’ın başbakan ya da bakan olması durumunda ‘Amsterdam Cumhuriyeti’nin kurulabileceğini söyledi.

Marine Le Pen’le birlikte Avrupa’daki aşırı sağın en büyük temsilcilerinden biri olan Wilders’in Hollanda’yı Hollanda yapan her şeyin karşısında olduğunu vurgulayan Ollongren, “Açık toplum, özgürlükler, hoşgörü, sanat ve kültür, AB, insanlık ve medeniyeti yok etmek istiyor. Bana göre, Wilders’in başbakan ya da bakan olması daha önce olmadığı kadar yakın ve Amsterdam cumhuriyetinin ilanı da o kadar yakın” diye konuştu.

Ollongren ayrıca, ırkçılıkla mücadele eden Amsterdam’la gurur duyduğunu söyledi.

Wilders, gelecek ay düzenlenecek seçimleri kazanmaları durumunda ülkedeki cami ve İslam okullarını kapatacağını açıklamıştı. Aşırı sağcı parti, kültür ve sanata parasal desteğin kesilmesini, asker ve polise fazladan bütçe ayrılmasını da programına almıştı.