Aşırı sağcı Hollandalı lider ‘kapıyı gösterdi’: Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin

Hollanda’nın aşırı sağcı ana muhalafet lideri Geert Wilders, Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi’nin lideri Tunahan Kuzu’nun, “Değişen Hollanda’yı istemeyen, yabancılarla yaşamaya tahammül edemeyen defolsun gitsin” sözlerine yanıt verdi: “Denk ve diger Erdoğan sevicileri hemen defolsun gitsin.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde Hollanda’daki oyu yüzde 73, başında olduğu partisi AKP’nin oyu ise yüzde 63. Hollanda, AKP’ye desteğin en yüksek çıktığı ülkelerden.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Wilders, Kuzu’ya ayrıca, “Hollanda sizin vatanınız değil” diye seslendi.

Sözlerinin ‘cımbızlandığını’ belirterek “Bu duygusal tepkilere katılmıyorum” diyen Kuzu, giderek artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, “Böylece bütün Hollandalılar kendilerini evinde hisseder” dedi.

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Wilders, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanan Hollandalı Türklere “Evet, şimdi de topluca Türkiye’ye dönün. Eğer Hollanda’daki özgürlüklere rağmen Türkiye’de diktatörlüğü seçiyorsanız burada işiniz yok. Güle güle” demişti.