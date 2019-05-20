Aşırı sağcı Avusturyalı bakanlar istifa etti

Avusturya’da iktidar ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) bakanlarının tamamı hükümetten istifa etti.

Avusturya medyası, partinin hükümetteki spor, içişleri, çalışma, savunma ve ulaştırma bakanlarının istifa ettiğini duyururken, video skandalından sonra istifa eden parti genel başkanı Strache’nin ardından peş peşe gelen istifalarla FPÖ, hükümetten tamamen çekilmiş oldu.

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Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus ile partilerine yardım yapılması konusunda, İspanya’nın İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi yaptığı belirtilen görüşmeyi içeren görüntülerin Alman medyasında yayınlanması, Strache’nin istifasına yol açmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache, önceki gün başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.