‘Aşırı güç’ kullanmakla suçlanan polislere soruşturma

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara müdahale ederken aşırı güç kullandıkları öne sürülen polisler görevden alındı.

Silahtarağa Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ihbarı üzerine dün saat 15:30 sıralarında olay yerine polis ekipleri gitti. Valiliğin açıklamasında, olay yerindeki iki kişinin polislere mukavette bulunarak linçle tehdit ettiği belirtildi.

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AA’nın haberine göre, polis mukavetle suçlanan iki kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç kişiye 3 bin 180’er lira ceza uygulandı.

‘Görevli memura mukavemet’ten gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Daha sonra beş kişi, polisler tarafından darbedildiklerini öne sürerek Çorlu Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

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Valilik, açıklamasında şunları kaydetti: “Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”