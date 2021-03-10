Aşırı doz kokainden ölen ayı ‘Pablo Escobear’in hikayesi sinemaya uyarlanıyor

ABD’de 80’li yıllarda kokain dolu çantadaki uyuşturucuyu tüketerek ölen ayının hikayesi Hollywood’a taşınıyor. ‘Pablo Escobear‘in filmini Elizabeth Banks çekecek.

Fotoğraf: Kentucky by Kentucky

‘Kokain ayısı‘nın anlatmaya değer hikayesi sonunda Hollywood’un ilgisini çekti.

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Banks’in yöneteceği filmin senaryosunu Jimmy Warden yazacak. Universal Pictures’ın yapımcılığını üstleneceği filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak.

Escobear’in talihsiz serüveni

Georgia eyaletinde 1985 yılında 80 kiloluk bir ayının yanında 36 kiloluk kokainle dolu çanta boşalmış halde bulunmuştu.

Uyuşturucu kaçakçısının uçaktan attığı kokaini tüketen ayı aşırı doz nedeniyle ölmüştü.

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Çanta dönemin uyuşturucu kaçakçılarından eski polis Andrew Thornton’ın uçağından atılmıştı.

Polis raporlarına göre Thornton uçaktan atladığı sırada paraşütü açılmamış ve ölmüştü. Cesedi Tennessee’de yol kenarında bulunduğunda kafasında gece görüş gözlüğü, ayağında Gucci ayakkabıları, üzerinde çelik yelek, tabanca, bıçak, bir miktar nakit para ve bir uçak anahtarı vardı. Uçağı ise dağa düşmüş halde bulundu.

Uçağın rotasını takip eden yetkililer, dokuz kokain dolu çanta buldu. Biri de sonradan Pablo Escobar’a atıfla Pablo Escobear adı verilecek ayının ‘bulduğu’ çantaydı.

Talihsiz aynın nekropsisinde midesinin kokainle dolu olduğu, birçok iç organının zarar gördüğü belirtildi. Cesedi inceleyen uzman “Dünya üzerinde bu kadar kokaini tüketip sağ kalabilecek bir memeli yok” demişti.

Sonunda ayı tahnit yöntemiyle doldurularak, Chattahoochee Milli Parkı’nda sergilenmeye başladı.

Turistlerin ilgi odağı olan ‘kokain ayısı‘nın çilesi burada da bitmedi. Bir orman yangını sonrası depoya kapatılan ayı daha sonra rehin dükkanına bırakıldı.

Müzisyen Waylon Jennings, ayıyı satın alarak Las Vegas’ta yaşayan bir arkadaşına hediye etti. Arkadaşı Ron Thompson öldükten sonra açık artırmayla yeni sahibine satılan ayı, son olarak Kentucky For Kentucky şirketi tarafından satın alındı.

Şimdi mağaza maskotu olarak sergileniyor.