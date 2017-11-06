‘Asilzade’ kontenjanından: Devrik Suudi prensler Ritz Carlton’da tutuluyor

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Suudi Arabistan’da aile içi darbeyle tutuklanan 11 prens fiilen hapishaneye çevrilen Ritz Carlton otelinde tutuluyor.

“Ilımlı İslam’a geçiyoruz” açıklamasıyla gündeme gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed’in başkanlığındaki ‘yolsuzlukla mücadele komisyonu’ önceki gün 11 prens ve dört bakan dahil bulunduğu çok sayıda politikacı, bürokrat ve işadamını tutuklamıştı.

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İktidarı 1926’dan bu yana elinde tutan Suud ailesine mensup prenslerin ‘asilzade‘ sayılması nedeniyle sıradan bir hapishaneye konmak yerine başkent Riyad’daki Ritz Carlton’a konduğu ortaya çıktı.

Reuters’in haberine göre otelin dış kapılarında saray muhafızları bekliyor. İçeriye müşteri alınmıyor. Güvenlik sebebiyle otelin kapatıldığının kendisine söylendiğini aktardı. Otelin arka girişinde polis araçları ve ambulanslar bekliyor.