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‘Aşılar İsrail ve Amerikan malı’: Çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden babadan doktorlara bıçaklı tehdit

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Bitlis’te zeka geriliği ve kısırlık yaptığını ileri sürerek çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi’ni basıp, çalışanları tehdit etti.

Fotoğraf: DHA

Yükseliş Mahallesi’nde 30 Haziran tarihinde meydana gelen olayda, Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşı Takvimi’nde bulunan aşılarla diğer tüm koruyucu müdahaleleri reddeden E.U.’nun, bu durumunu belgeleyen tutanağın Toplum Sağlığı Merkezi’ne ulaşması üzerine sorumlu hekim Dr. F.T., telefonla aileyi aradı.

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Duruma sinirlenen E.U. aracıyla Aile Sağlığı Merkezi’ne gelerek elindeki bıçağı aile hekimi Dr. Ç.K.K.’ye doğrultup “Sana olacakları göstereyim” diyerek tehdit etti.

Aşıların İsrail ve Amerikan malı olduğunu, zeka geriliği ve kısırlık yaptığını ileri süren E.U., daha sonra Toplum Sağlığı Merkezi’ne giderek sorumlu hekim Dr. F.T.’ye tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Kısa sürede yakalanan E.U.’nun bu kez de ağabeyi S.U. aynı yere giderek doktorlara hakaret ve tehdit yağdırdı. S.U. da gözaltına alındı.

Hakim karşısına çıkarılan E.U. tutuklandı.

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