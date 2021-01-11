Aşılar, iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak

Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığı’na ait özel tasarlanmış araçlarla illere dağıtılacak.

Fotoğraflar: TRT Haber

AA’nın haberine göre aşının illere dağıtımını yapacak iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’nda hazır bekletiliyor.

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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ndan Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, aşıların güvenli şekilde depolanması ve dağıtımı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Yamanoğlu, aşıların dağıtım sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: “Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ila artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu durum, aşının hacmine ve gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara’dan çıkan araç Türkiye’nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor.”

Yamanoğlu, aşıların illere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınacağını ve daha küçük araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtılacağını anlattı.

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‘Eksi 20’nin altında kuru buz’

Yamanoğlu, alınması planlanan mRNA aşısının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi şartının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Çok düşük sıcaklıklarda taşınma sırasında esasen aracın soğutmasından ziyade ambalaj yapısı önemli. Genelde eksi 20’nin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor. Kuru buz, paketlerin içine konuyor ve dışarıdan sıcaklık takibi yapılarak taşıma gerçekleştiriliyor. Zaten bu, şu an birçok malzeme için yapılıyor.”

Lojistik ve taşımacılıkta temel kuralın riskleri iyi yönetmek olduğuna dikkati çeken Yamanoğlu, araç arızası, klima arızası olduğunda yapacaklarının belli olduğunu, personelin hasta olması ve yola devam edememesi gibi durumlar için farklı senaryolar hazırlandığını vurguladı.

‘Yedek araç var’

Yamanoğlu, “Yedek araçlarımız da var. Büyük araç gerekiyorsa en yakın noktadan onu çıkarabiliriz veya illerdeki küçük araçları 2 saat gibi kısa sürede araca ulaştırıp aşılar bozulmadan aktarımı yapabiliriz” dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Aşı ve İlaç Depo Sorumlusu Mustafa Topcu da iller için belirlenen sayılara göre aşıların dağıtılacağını ifade ederek, “Aşılar, tüm Türkiye’ye aynı anda sevk edilecek, en kısa sürede 81 ilin deposuna teslim edilecek” bilgisini paylaştı.