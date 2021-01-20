Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Türkiye’de Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda kaç kişinin aşılandığının bilgisini veriyor. Bugün saat 14:15 itibariyle 1 milyon 10 bin kişi aşılandı.

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Çin’den alınan CoronaVac aşısı, ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine 13 Ocak’ta uygulanmıştı. Ertesi gün de sağlık çalışanları aşılanmaya başlanmıştı.

Daha sonra huzurevi ve bakımevinde kalanlar ile burada çalışanlar, ardından da 90 yaş üstüne aşı yapılmıştı.

Türkiye, Çin’den ilk etapta 3 milyon doz aşı getirmişti. Anlaşma ise 50 milyon dozu kapsıyor. Bir kişiye 28 gün aralıklarla iki doz aşı uygulanacak.