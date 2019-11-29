Aşılamanın yüzde 31’de kaldığı Samoa’da kızamık salgını

Çoğunluğu dört yaşından küçük çocuklar olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiği kızamık salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Samoa’ya birçok ülke tıbbi yardım ve malzeme gönderiyor.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) aşılamanın yüzde 31 seviyesinde kaldığını belirttiği Samoa’da son yıllarda bağışıklama seviyesindeki ciddi düşüş ülkeyi salgınlar karşısında savunmasız bırakıyor.

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Hawai ile Yeni Zelanda arasında, 200 bin kişinin yaşadığı Pasifik adası Samoa’da hükümet verilerine göre 50 bin 68 kişi aşılanmış durumda.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında 213’ü son 24 saat içerisinde olmak üzere 3 bin 149 kızamık vakası görüldüğü, 197 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, 20 çocuk ve üç hamile kadının ise kritik durumda olduğu belirtildi.