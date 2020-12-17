Aşılamanın başlayacağı tarih giderek uzaklaşıyor: ‘Yılın ilk haftası başlayabilir’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin’den alınan ‘corona’ aşısının önümüzdeki günlerde geleceğini düşündüğünü belirterek “Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin görüştüğü Bakan Koca, şunları söyledi: “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

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Koca, strateji gereği öncelik sağlık çalışanları olduğu için kendisi de bir sağlık çalışanı olarak ilk aşı olanlardan biri olabileceğini belirtti.

Aşıların izin süreciyle ilgili de bilgi veren Koca “Hangi aşı olursa olsun, eczanede satılabilirliği dahil olmak üzere bu aşıların, hatta bir defa değil parti parti geldiğinde de her gelen partiyi ayrı ayrı 14 günlük süreçte tetkiklerden geçirdikten sonra uygun ise izin vermiş oluyoruz” dedi.

Alınan tedbirlerin bu hafta sonu ve gelecek hafta etkisini göstermesini beklediklerini belirten Koca şöyle devam etti: “Son dönemde Ankara ve İstanbul’da düşüşü gördük. Hatay, Adana, Maraş, Samsun, Ordu, Karadeniz bölgesi, Antalya, Akdeniz bölgesinde artış hızı biraz düşmeye başladı. Ama belirgin bir düşüş daha görmüş değiliz.”