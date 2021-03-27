Aşılama programında 60 yaş üzerine geçildi, beş risk grubuna öncelik tanındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında yeni yaş grubuna geçildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, aşı programında yeni gruba geçildiğini, aşısı sisteme tanımlanan 60 yaş üzeri vatandaşların, eşleriyle randevu alarak aşı yaptırabileceğini kaydetti.

Reklam

Bazı risk gruplarının da programa dahil edildiğini belirten Koca, şöyle devam etti: “Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.”