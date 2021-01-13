Aşılama en geç cuma başlıyor: Eldeki dozlar sağlık personeli ve 65 yaş üstüne

Türkiye’de Covid-19 aşı uygulaması ilk etapta gelen üç milyon dozla en geç cuma günü başlayacak.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre aşı takviminin ayrıntıları şöyle:

Reklam

Önce sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli var. İlk etapta üç milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı anlamına geliyor.

Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması hedefleniyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen aşının kalan 47 milyon dozundan bir kısmınının daha Türkiye’ye ulaşması durumunda, sağlık personeli için ayrılan ikinci dozla diğer 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

Daha sonra yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması planlanıyor. Bu gruplar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri yer alıyor.

Reklam

Bu gruplardan sonra 50-64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişilere geçilmesi planlanıyor. Daha sonra yaş giderek düşürülerek önce 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar ve 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanması düşünülüyor.