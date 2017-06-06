‘Asıl sorumlu Arda değil’ diyen Demirkol, ‘tatlıya bağlamak’ isteyen gazetecileri suçladı: Gidin cami imamı olun

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, milli takım kaptanı Arda Turan’ın uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısı için, “Asıl sorumlusu Arda filan değil. Asıl sorumlu, bizim meslekteki ya olur kardeşimciler” dedi.

‘Gidin cami imamı olun, milleti barıştırın’

Türkiye’nin grup aşamasında veda ettiği EURO 2016’da, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’le Arda Turan başta olmak üzere oyuncular arasında yaşananları hatırlatan Demirkol, şunları söyledi: “Fatih hocaya, oyunculara sormaya çalışırken ‘Ya ne oldu anlatın’ diye. Onlar da bize ‘Siz daha iyi biliyorsunuz’ filan derlerken, biz soruları sormaya devam ederken bazı meslek büyüklerimiz dediler ki ‘Ya onlar baba oğul gibi, kendi aralarında hallediyorlar işte’. Dediler mi ‘Ne soruyorsunuz?’ diye? Şimdi ne oldu peki? O zaman gidin cami imamı olun, milleti barıştırın. Niye gazetecilik yapıyorsunuz? O zaman gidin caminin imamı olun. Aileleri barıştırın, bayram namazı kıldırın. O zaman işiniz o olsun. Soru sorana da bırakın, müsaade edin. Her hafta röportaj yaptığın Bilal Meşe’ye Arda saldırdı sayın Şansal Büyüka. Ne oldu? ‘Baba oğul onlar, hallederler’, ne oldu Şansal ağabey? Ne oldu söyle. Olmadı. Demek ki neymiş? Demek ki gazeteci soru sormaya devam edecekmiş. Sonuna kadar soracaksın.”

‘Aklım hayalim almıyor’

Milli takım kaptanına “Sevgili Arda niye anlatmadın da, bu haberleri kimden aldıysa yazan Bilal Meşe’ye otururken saldırıyorsun ya! Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi!” diye seslenen NTV Spor yorumcusu, şöyle devam etti: “Hayatta bekleyeceğim en son insan. En sonuncusu yani. Nasıl olur aklım hayalim almıyor. Ben yaparım, o yapmaz yani. Üzerine bir de yazı yazıyor. Galatasaray formalı resmini koymuş. Galatasaray formasının ne alakası var, Barcelona’nın oyuncusu bildiğim kadarıyla. Niye? Çünkü destek alacak Galatasaraylılardan. Niye yapıyorsun bunu, nasıl olur aklım hayalim almıyor. Bilal Meşe’nin yazılarına hep beraber oturduk, baktık. Acaba ailesine ne hakaret etmiş, ne yapmış, ne etmiş diye. Hiçbir şey bulamadık. Bu prim konuları dışında Bilal Meşe’nin yaptığı bir haber yok. Bu haberler nasıl oldu? Milli takım teknik heyeti ve idari heyeti bunları sızdırdı kardeşim. Siz de çıkıp konuşmadınız. Çek Cumhuriyeti maçından önce Arda’ya basın toplantısında ‘Moralin çok bozuk duruyor, bunun sebebi ne?’ diye sordum. Basın toplantısında, herkesin gözü önünde.‘Evet bozuk, haklısınız’ dedi. Neden? Anlatmıyorsunuz. Anlatın o zaman kardeşim. Millet de yazmasın aksi şeyler. Hem anlatmayacak hem içine kapanacaksın, ondan sonra da insanlar buldukları haberleri yazdıklarında da ‘Sen benim aileme, şerefime, onuruma saldırdın’ diyeceksin. Ya ne şerefi, ne onuru, Bilal Meşe kimin şerefine, onuruna saldırmış bugüne kadar? Ha belki yanlış haber yapmıştır. O zaman anlat.”

‘Kadro dışı bırakılmalıydı’

Rize’de Başakşehirli bir grup futbolcunun saldırısına uğrayan A Spor muhabirinin kendisine saldıranlarla ‘helalleştiğini’ hatırlatan Demirkol, “Bilal ağabeyin Rize’deki muhabir arkadaşımız gibi yapmaması lazım” dedi: “O genç bir arkadaş. Bilal ağabey bu mesleğin, muhabirliğin duayeni. Bütün genç muhabirlere örnek olacak. Bu işin peşini bırakmayacak. Arda bırakmayacak belli ki. Saldırıyor, bir de üzerine yazıyor. Şimdi gelelim konuya. Arda orada Bilal Meşe’ye saldırmıyor. Burada saldırdığı Bilal Meşe değil. Burada Yıldırım Demirören’e saldırıyor. Fatih Terim’e yapıyor bunu. Çok net söylüyorum, şu an kadro dışı olması lazım. Neden kadro dışı değil? Çünkü şahsileşti iş. Otele girmemesi gerekirdi. Arda da böyle düşünüyor. Bunu yaptıktan sonra normalde kadro dışı kalması gerektiğini düşünüyor. Mantıksız. Bunu yapan kadro dışı kalır. Bir daha milli takıma çağrılamaz. Volkan Demirel çağrılmıyor işte. Kendisine küfredenlere tepki verdi diye. Ama diğer taraftan da gazeteciye saldıran Volkan Babacan eğer bir maç ceza alıp milli takıma zırt diye çağrılırsa, o zaman Fatih Terim’in çok yakını olan Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’ı da kadro dışı bırakmak çok zorlaşıyor tabii ki. Çünkü konu ilkeler değil. İlkeler üzerinde konuşuyorsak bunlar çok kolay olur esasında. Gazeteciye saldırıyorsan dışarıda kalırsın.”

‘Gazetecilik yapmak suç’

Demirkol, EURO 2016’dan bu yana milli takımdaki sorunları yazmak yerine ‘tatlıya bağlamak’ isteyen meslektaşlarını, Meşe’yi hedef alan saldırının asıl sorumluları olarak gösterdi: “Ama bunun asıl sorumlusu Arda filan değil. Asıl sorumlu, bizim meslekteki ya olur kardeşimciler. Ya kapanır bu iş kardeşim, olur kardeşim. Onlar ağabey kardeştir, onlar baba oğuldur. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Hep bundan zaten. Ya olur geçer, aman kimseye zarar gelmesin, aman olur olur… Ay aman aman, sonra işte muhabirlikteki meslek duayeninin boğazına milli takım kaptanı sarılıyor. Olur, olur, olurdan buraya geliyoruz. Bundan sonra bu mesleğe devam edeceksek de böyle devam edeceğiz. Yoksa etmeyelim. Çünkü maalesef ettirmemeye çalışıyorlar. Gazetecilik yapmak suç. Benim arkadaşlarım ‘Ya niye gidiyorsun da Fatih Terim’e soru soruyorsun?’ diyorlar ya. ‘Bilmiyor musun’ diyorlar. Yani kaynağından cevap almanın öneminden haberdar olmayan yaşıtım meslektaşlarım var. 30 yıldır bu işi yapıyorlar, kaynağa soru sormanın çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorlar. Arda Turan, Bilal Meşe aracılığıyla Yıldırım Demirören’e bu küfürleri etmiştir kardeşim.”