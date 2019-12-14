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Yaramazlara biraz batar!

Aşık olduğu kadını öldürüp evleneceği kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Bayburt’ta, aşık olduğu Zehra Erdemir’i (40) bıçaklayarak öldüren ve Erdemir’in evleneceği Süleyman Alan’ı ağır yaralayan Recai Çetin (34) tutuklandı. 

Fotoğraf: DHA

Çetin, önceki gün, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) temizlik görevlisi olarak çalışan Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda çalışan Alan’la tartışmaya başladı. Merkezdeki tartışma, kavgaya dönüştü; Çetin, Erdemir ve Alan’ı bıçakladı. Güvenlik görevlilerince yakalanan Çetin polise teslim edildi.

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Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erdemir yaşamını yitirdi. Süleyman Alan’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Tutuklandı

Çetin’in, aşık olduğu Zehra Erdemir’in Süleyman Alan ile evlilik hazırlığında olduğunu duyup Erdemir’den evlenmemesini istediği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi.

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Recai Çetin, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

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