Aşı uygulama odaları oluşturulmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı’nın tüm hastanelerde Covid-19 aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Ankara Şehir Hastanesi’nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu.

Fotoğraflar: DHA

Bakanlığın genelgesi doğrultusunda yatak sayısı 50 ve altı hastanelerde beş, bin ve üzeri hastanelerde 25 aşı uygulama odası oluşturulacak. Her 10 aşı uygulama odası için bir sorumlu hekim görevlendirilecek.

Reklam

Genelge doğrultusunda aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tedbirler alınmaya başlandı. Pandemiyle mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde de 25 aşı uygulama odası oluşturuldu.

Polikliniklerden uzak

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bircan Kayaaslan, tüm koşulların aşılamaya uygun hale getirildiğini, aşı odalarının hastanedeki diğer polikliniklerden uzak şekilde ayarlandığını söyledi.

Kayaaslan aşılama sürecinin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: “Hastalar, güvenlik görevlileri tarafından refakat edilerek aşı odalarına getirilecekler. Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üzerinde hastalar aşılanacak. Bunlar e-nabız üzerinden randevu alarak gelip aşılanabilecekler. Hastalar birbiriyle temas etmeyecek şekilde gelip aşılarını olabilecekler. Herkes randevu alarak gelecek. Kişiler sıra beklemeden işleyecek bu sistem. 65 yaş üstü olanlar aile sağlığı merkezinde de aşılarını olabilecekler. Buraya geldikten sonra her seferinde bir kişi odaya alınacak. Bu odalarda aşıları yapılacak.”

Reklam

15 dakika ayrılmamaları istenecek

Aşı olanlara, yan etki ya da alerjik reaksiyon görülmesi halinde müdahale edebilmek amacıyla aşı olduktan sonra 15 dakika hastanede ya da aile sağlık merkezinde kalmalarını önereceklerini belirten Kayaaslan şöyle devam etti: “Olumsuzluk yaşanması halinde aşı polikliniklerinin hemen yanında müdahale odası var. Bunun için de her türlü olaya müdahale edecek şekilde ilaç bulunduruyoruz.”