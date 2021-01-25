Aşı takviminde sıra 80 yaş üstüne geldi: Sağlık kuruluşlarında yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı takviminde sıranın 80 yaş üstündeki gruba geldiğini açıkladı.

90 yaş üstüne evlerinde aşı yapılmıştı. Fotoğraf: AA

Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: “Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.”

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Türkiye, Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısından 50 milyon doz satın aldığını açıklamıştı. İlk partiyi oluşturan 3 milyon doz 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ vermişti. O gün Koca ve bilim kurulu üyeleri kameraların karşısında aşı olmuştu.

14 Ocak’ta, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamıştı. Akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.

Sağlık çalışanlarının ardından sırasıyla huzurevlerinde kalanlara, 90 yaş ve 85 yaş üstüne, eczacılara aşı yapılmaya başlamıştı.

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Erdoğan, cuma günü, 10 milyonluk ikinci sevkiyatın ‘hafta sonuna kadar’ geleceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Çin’den beklenen ikinci aşı sevkiyatının 6.5 milyon dozunun bu sabah Türkiye’ye ulaşacağını açıklamış, bu sabah aşılar İstanbul’a gelmişti.

Bu partiyle gelen inaktif aşıların sayısı 9.5 milyona ulaştı.