Aşı olana Krispy Kreme’den bedava donat

Donat zinciri Krispy Kreme ABD’de aşı olan herkese glazür kaplamalı çeşidinden ücretsiz ikram edeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Krispy Kreme

Aşı olmaya tatlı bir teşvik sunan markanın tek şartı aşı kartınızı göstermeniz.

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Krispy Kreme’in pazarlama müdürü Dave Skena, kampanyanın 2022’ye kadar her gün geçerli olacağını, böylece henüz aşı sırası gelmeyenlerin de faydalanabileceğini anlattı.

Yıl sonuna kadar kaç donat vereceklerini bilmediğini belirten Skena “Önemli değil, ne kadar çok o kadar iyi” dedi: “Bizi merak etmeyin. Her zaman daha çok donat yapabiliriz. Ne kadar çok bedava verirsek o kadar mutlu oluruz. Çünkü bu hepimizin isteği hayatın normale dönmesine daha çok yaklaştığımız anlamına gelir.”