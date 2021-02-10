‘Aşı olan kişiler hastalığı bulaştırabilir mi’ sorusuna ışık tutan araştırma

Aşı uygulamasında lider olan İsrail’in verilerine göre BioNTech/Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor. Veriler, aşının virüsün yayılmasını azaltabileceğine dair umutları artırdı.

Fotoğraf: Reuters

Aşı uygulanan kişilerin Covid-19 geçirme ihtimali ortadan kalkmıyor. Çalışmalarda aşıya rağmen hastalığın geçirilmesi durumunda hafif belirtilerle atlatılacağına dair sonuçlar elde edilmekle birlikte, henüz yanıtı verilemeyen bir soru var: Aşı olan kişiler virüsü başkalarına bulaştırabilir mi?

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Riskli gruplar dahil nüfusunun önemli bir bölümünü aşılayan İsrail’den bu sorunun yanıtına ışık tutabilecek veriler geldi.

Aşının virüs bulaştırmadaki etkisini değerlendirmek için araştırmacılar, 1 Aralık-30 Ocak tarihleri arasında ‘corona’ testi pozitif çıkan 16 bin 297 kişiden 60 yaş üstü ve 40-60 yaş arası olanları karşılaştırdı.

İsrail’de aşılama programı 20 Aralık’ta başladı. Analizin yapıldığı dönemde daha yaşlı olan gruptakilerin yüzde 75’ine aşının ilk dozu yapılmıştı, daha genç grupta ise bu oran yüzde 25’ti.

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Araştırmacılar aşının viral yükü azaltması durumunda buna dair delillerin, aşının bağışıklık sistemini harekete geçirmesi için gereken zamanı hesaba katarak, ocak ayı sonlarında görülebileceği varsayımından yola çıktı.

Beklendiği üzere ocak ayının son iki haftasında 60 yaş üstü kişilerde, 40-60 arasına kıyasla viral yükün önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Daha fazla viral yük taşıyan kişilerin daha bulaştırıcı olma eğiliminde olduğu biliniyor.

İsrail’de geniş çaplı corona virüsü testlerinin yürütüldüğü My Heritage laboratuvarının başındaki Yaniv Erlich araştırmalarının bir ön çalışma olduğunu belirterek “Beklentim aşıdan sonra pozitif olunması durumunda daha az insana hastalık bulaştırılacağı yönünde” dedi.