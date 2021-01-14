Aşı olan bilim kurulu üyesi: Yan etkileri baş ve eklem ağrısı, yorgunluk

Ankara’da, dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının ilk yan etkilerinin uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çin’deki Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı için 50 milyon dozluk anlaşma yapan Türkiye’ye ilk etapta 3 milyon doz geldi. Dün acil kullanım onayı verilmesinin ardından ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı yaptırdı. Bu sabah da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

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48 saat sürüyor

Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor.”

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ile ilgili de bilgi veren Kayıpmaz, bu platformdan aşılananların anlık takibinin yapıldığını, aşı ile ilgili tüm sorulara yanıt bulunabileceğini söyleyerek şöyle konuştu: “Sayfayı güncelliyorum ve an be an aşılanan kişi sayısını görüyorum. Her geçen dakika aşılanan kişi sayısı binlerle artıyor. Çok güzel. Her dakika yenilediğimizde daha fazla kişinin aşılandığını görüyoruz, çok mutlu edici bir durum.”