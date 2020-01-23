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Yaramazlara biraz batar!

Aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası görüldü

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Son yıllarda aşı karşıtlarının sayısı dünyada ve Türkiye’de artıyor. Türkiye’de 2013 yılında 980 olan aşı reddi, 2017’de 23 bine kadar çıktı. 

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Aşısızlık oranının toplumda yüzde 5’i geçmesi halinde salgının artacağını belirten Dr. Özdemir, aileleri şu sözlerle uyardı: “Türkiye’de aşı karşıtlığı nedeniyle 2019 yılında kızamık salgını sayısı 2 bin 666’ya ulaştı. Bu hastalık nedeniyle ölümler binde 1 oranındadır, şu ana kadar bir ölüm olmaması sevindirici. Kızamık geçiren çocukların 10-15 yıl içerisinde geri dönüşü olmayan, beyinde kalıcı hasara veya ölüme neden olan SSPE hastalığına yakalanma ihtimali bulunuyor. Elimizde imkan varken çocuklarınızı ölüme terk etmeyin” .

Genel sekreter Dr. Özdemir “Son zamanlarda aşı ile ilgili bir kitap daha çıktı. Bu konularda ortaya çıkan kişiler kesinlikle aşı konusunda uzman değil. Anne ve babalar çocukları sağlıklıyken aşı yaptırmaktan imtina etse de, hastalandığında her şeyi yapmaya hazır hale geliyorlar” dedi.

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