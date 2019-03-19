Aşı karşıtı siyasetçi su çiçeği oldu: Sen misin zorunlu aşıya karşı çıkan!

İtalya’da aralarında su çiçeği, kızamık ve çocuk felcinin bulunduğu 10 aşıyı yaptırmayan çocukların okula gitmesini yasaklayan yeni düzenlemeye karşı çıkan siyasetçi Massimiliano Fedriga su çiçeği oldu.

Daily Mail’deki habere göre göçmen karşıtı sağ parti Kuzey Ligi’nin çatısı altında siyaset yapan, Friuli-Venezia Giulia Bölgesi Başkanı Fedriga, Twitter’da su çiçeği nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Geçen hafta yürürlüğe giren düzenlemenin karşıtı olarak tanınan Fedriga bu itirafından sonra Twitter’da alay konusu oldu. İtalyan mikrobiyolog Roberto Burioni ise onun su çiçeği olmasının yetişkinlere aşı mecburiyeti konusunu gündeme taşıyacağını umut ettiğini yazdı.

Fedriga, aşı yaptırmayı okula gitmenin koşulu haline getiren düzenlemeye 2017 yılında karşı çıkmış, “Ben kendi çocuklarımı aşılattım ama tüm çocuklar için zorunlu olmasına karşıyım” demişti. Fedriga, ayrıca, 10 aşının zorunlu olmasının aşı karşıtlarını ikna etmenin en iyi yolu olmadığını savunmuştu.