Aşı karşıtı kampanya sonrası: Çocuğunu aşılatmayan aile sayısı 23 bine çıktı

Aşıların sağlığa zararlı olduğu yönünde son dönemde yapılan yayınların ardından çocuğunu aşılatmayan aile sayısı bir yıl içinde yüzde 100’ün üzerinde artarak 23 bine çıktı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre ‘Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır, aşıda domuz ürünü var’ diye çocuğuna aşı yaptırmayan aile sayısının 23 bine ulaşması, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Reklam

Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu sayının aynı hızla artmaması için tedbirler alındığını söyledi. Aşı konusunda doğru bilinen yanlışlar olduğuna dikkat çeken bakanlık, vatandaşları bilgilendirmek için asi.saglik.gov.tr adlı internet sitesini kurdu.

Bakanlık, internet sitesinde özetle şu bilgilere yer verdi:

Reklam

“Bağışıklama insan sağlığı açısından günümüzde en etkili ve ucuz halk sağlığı müdahalelerinden biridir. Aşılar sadece aşı olanları korumanın dışında, hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere yayılmasını da önler. Yapılan çalışma ile aşılamanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, çocuk yaş grubunda, yılda aşı ile önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan 14 bin 296 ölüm gerçekleşeceği hesaplandı.

Bugün itibarıyla 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti veriliyor. Bu kapsamda doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit (çocuk felci), Hepatit-B, Hepatit A, Suçiçeği, Hemofilus Influenza Tip B Menenjiti ile Konjuge Pnömokok (zatüre) aşıları tüm bebeklerimize ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanıyor. Bakanlığımızca temin edilip kullanılan aşıların içinde domuz ürünü bulunmuyor.”