Aşı gönüllüsü gazeteci Yılman: Birileri belli ki hata yapmış, kobay gibi hissediyorum

Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşı için Türkiye’de düzenlenen üçüncü faz çalışmalarında gönüllü olan gazeteci Sevilay Yılman: “Belli ki birileri çalışmada bir yerlerde hata yapmış. Kobay gibi kullanılmış da bir kenara atılmışım gibi bir duygudayım.”

Aşının deney çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo verildi. Gruplar rastgele belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi de bilmiyor.

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Çift kör yöntemiyle aşı olanlar ve plasebo verilenler arasında etki farkı ortaya konması amaçlanıyor. Deney çalışmasının bitiminde ise kodlar kırılarak plasebo verilen gönüllüler öğreniliyor ve tekrar çağırılarak gerçek aşı uygulanıyor.

Yılman köşesinde isminin yazılmasını istemeyen bir yetkili tarafından arandığını ve çalışmaya dahil olan K1 grubundaki sağlık çalışanları aşılanmaya başlanabilmesi için kodların açıldığını, placebo grubunda yer alan sağlık çalışanlarına aşılarının ilk dozlarının yapıldığının açıklandığını anlattı.

Yılman’a ise K2 grubunda yer aldığını ancak bu grupta yeterli hasta sayısına ulaşılmadığı için sonuçların açıklanmayacağı aktarıldı.

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Gazeteci, hedef sayının 13 bin olması ve şu anda sayının 10 bin üzerinde olduğu bilgisi üzerine daha fazla gönüllü olmaması durumunda ‘hedef sayıya ulaşılamazsa ne olacak’ sorusuna yanıt alamadığını aktardı.

Ardından bir başka gönüllü olan gazeteci Deniz Zeyrek’in kendisini aradığını belirten Yılman yazısını şöyle sürdürdü:

“Bir yanlışlık olmalı çünkü beni aradılar. Ben ve hatta araştırmacı İbrahim Uslu. Biz plaseboya denk gelmişiz. Gittik hemen aşımızın ilk dozunu yaptırdık!‘ deyince de…

Derin bir; ‘Allahhhhhh‘ çekip yeniden aradım o yetkiliyi.

‘Yahu siz bana sağlık çalışanları grubundakilerin kodları kırıldı dediniz. Ee bizim Deniz Zeyrek ve İbrahim Uslu da öğrenmiş ve hatta ilk dozları da yapılmış…’

Cevap; ‘Mümkün değil! Bir bakıp döneyim hemen…’

Bir dönüş filan olmadı tabii.

Olmayacak da galiba bu gidişle.

Çünkü belli ki birileri çalışmada bir yerlerde hata yapmış.

Ne olduğunu bilmiyorum, tahmin de edemiyorum ama…

Deniz (Zeyrek) sanırım benimle kafa bulsun iyice telaşlanayım diye; ‘1000 kutunun kodları kaybolmuş diye bir söylenti var ama…‘ diye şaka yapmıştı konuşurken…

İster misiniz o şaka gerçek olsun?

Not: İzninizle bir kez daha seslenmek istiyorum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya… Sayın Bakanım. Bizzat şahsımı arayıp risk alıp, gönüllü oldum diye tebrik etmiş ve hatta; ‘Bravo size! Aşı karşıtlarının propagandasına rağmen bilimden yana çok güzel bir duruş sergilediniz’ filan demiştiniz. Çok güzel şeyler söylemiştiniz. Ancak şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. Yemin ediyorum kobay gibi kullanılmış da bir kenara atılmışım gibi bir duygudayım. Yani hiçbir şeyin hatırı yoksa en azından çoğu insanın cesaret edemediği bir dönemde tüm riskleri alıp çalışmanıza verdiğimiz desteğin hatırı için rica ediyorum. Açıklayın lütfen bizim sonuçlarımızı da!”