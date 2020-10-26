Aşı testinde sıra çocuklarda: Büyükannemi, büyükbabamı görmek istiyorum

Pfizer’in corona aşısı en genç gönüllüler üzerinde denenmeye başladı. 12 yaşındaki gönüllülerden biri neden çalışmalara katıldığını anlattı.

Fotoğraf: Cincinnati Çocuk Hastanesi

ABD’nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Çocuk Hastanesi’nde başlatılan aşı denemesi çalışmalarına en küçüğü 12 yaşında 100 çocuk ve genç katıldı.

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Çalışmaların başındaki Dr. Robert Frenck, gönüllülere ilk dozun uygulandığını, şimdi aşıya nasıl reaksiyon gösterileceğini görmek için çalışmalara ara verildiğini belirtti.

İlk yan etkiler arasında aşının vurulduğu yerde yumru, ağrı ve kızarıklığın yanısıra ateş gözlemlendi.

Ailesinin mahremiyetini korumak adına soyadını gizlemeyi tercih eden 12 yaşındaki Abhinav en küçük gönüllülerden biri.

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Yedinci sınıf öğrencisi Abhinav aşının yaygın bir şekilde uygulanmasıyla birlikte Hindistan’da yaşayan büyükanne ve büyükbabasının güvenli bir şekilde görebilmeyi ve derslerin normale dönmesini umuyor.

“Okulumdaki herkes normale dönmeyi istiyordur” diyen Abhinav aşının hastalığın yayılmasını önleyeceğine inanıyor.

Pleksicamlarla korunan, sosyal mesafeli sıralarda, maske takarak ders işlemeyi garipsediğini anlatan Abhinav sınıfın diğer ucundan biri konuşunca ne dediğinin anlaşılmadığından yakınıyor.

Abhinav’ın da diğer gönüllülerde olduğu gibi gerçek aşıyı vurulmuş olma ihtimali yüzde 50. O da kendisine placebo mu yoksa aşı mı uygulandığını bilmiyor. Ancak aşı uygulanmış olduğunu umuyor. Aşı sayesinde korunacağına, böylece virüsü başkalarına yaymayacağına inanıyor.

Abhinav’ın babası Sharat da aynı hastanede doktor. Deneylere yazdırmasının başlıca nedeninin oğlunu korumak olduğunu söylüyor. Bu süreçte bilime de katkısı olacağını belirtiyor. Kendisi de aşının ilk aşamasındaki gönüllülerden biri. Bu senenin başında aşı uygulanan Sharat aşının hem güvenli olduğuna hem de oğlunu koruyacağından emin.

Çalışmayı yürüten Dr. Frenck çocuklarda denemeye başlamalarının nedenini şöyle açıkladı: “Pfizer şimdiye kadar yaklaşık 30 bin yetişkin aşıladı ve bütün bu insanların güvenlik verileri var. Ayrıca bu salgını kontrol edeceksek çocukları corona virüsüne karşı aşılamak çok önemli olacak. Çocuklar virüsün sessiz yayılımına katkıda bulunuyor.”

Şidmiye dek ABD’de 120 çocuğun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dr. Frenck, “Genç yaştakiler, yaşlılar kadar hastalanmasa da bu çocukların hiç hastalanmadığı ya da ölmediği anlamına gelmediğini hatırlatmakta fayda var” dedi.