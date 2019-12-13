Asgari ücretten fazla: ‘Saray’ 2018’de dakikada 1794 lira harcamış

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 2018 yılında her 1 dakikada 1794 lira harcadığı ortaya çıktı. Bu rakam aynı yıldaki 1603 liralık asgari ücretin üzerinde.

Fotoğraf: Reuters

Doğruluk Payı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 4 Aralık’taki grup toplantısında dile getirdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 1 dakikalık masrafı bir asgari ücret ile aynı’ olduğuna dair iddiasını araştırdı.

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Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yıllık harcamasını tespit etmek için Sayıştay Başkanlığı’nın Eylül 2019’da yayınladığı Cumhurbaşkanlığı 2018 Denetim Raporu’na bakmak gerekiyor.

Bu raporda yer alan ‘Faaliyet Sonuçları Tablosu’ cumhurbaşkanlığı giderleri 11 farklı başlık altında 44 kalemle beraber paylaşılıyor.

Raporda personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve ilk madde ve malzeme giderleri gibi başlıklarda paylaşılan cumhurbaşkanlığı giderleri, 2018 yılında toplam 943.6 milyon lira olarak hesaplandı.

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Cumhurbaşkanlığı giderleri içerisinde en çok harcama yapılan başlıklar ise 428.4 milyon lirayla mal ve hizmet alım giderleri, 189.2 milyon lirayla proje kapsamında yapılan cari giderler, 181.6 milyon lirayla personel giderleri.